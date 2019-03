Drentse vrijwilligers laten NLdoet links liggen

Lag het aan het slechte weer of hebben ze er gewoon niet zo'n zin meer in? Hoe dan ook, bij een aantal klussen in het kader van NLdoet kwamen vandaag minder werklustigen opdraven. "Het lijkt elk jaar wat minder te worden", zegt Michel van der Plas van de World of Birds Foundation in Erica.

Hij had wel werk voor tien sterke en handige mannen, maar uiteindelijk zijn het de 12-jarige Mathijs Eikens, leeftijdsgenoot Didier Bryan en de 13-jarige Nick Pieters die zich vanochtend bij de vogelopvang meldden als vrijwilliger. Het was de bedoeling om extra kooien in elkaar te zetten, nu er ook zieke vogels uit België naar de Drentse opvang komen.Maar door gebrek aan mankracht blijkt het maken van de kooien geen haalbare kaart. Van der Plas zegt dat het de laatste jaren moeilijker wordt om mensen te vinden die vrijwillig willen bijspringen.Bij de buurtmoestuin aan De Klenckestraat in Assen is het beeld niet veel beter. Een paar mannen werken onder een afdakje aan het opknappen van een picknicktafel. Verderop staat de altijd fanatieke Gerard als enige in de regen te spitten, zodat er nieuwe kweekbakken neergezet kunnen worden.Buurtbewoner Andrea Meiringh houdt de moed er in, maar geeft wel toe dat ze wel een beetje teleurgesteld is. "Veel mensen vinden deze buurtmoestuin belangrijk, zeggen ze. Maar de hulp valt nu wel een beetje tegen."Meiringh snapt het ergens ook wel. "De gemeente Assen heeft plannen om op deze plek huizen te bouwen. Dat demotiveert mensen om hier nog aan het klussen te gaan. Maar we laten ons niet ontmoedigen. We gaan binnenkort met een petitie langs de deuren en proberen de gemeente op andere gedachten te brengen."