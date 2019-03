'De winterjas kan komende week de kast in'

De lente komt er aan! Komende week mogen we het voorjaar dan eindelijk definitief verwelkomen. “Dinsdag is de laatste overgangsdag naar mooier weer”, zegt weerman Roland van der Zwaag.

“De winterjassen kunnen we vanaf woensdag uit doen.” Het wordt de komende week volgens Van der Zwaag erg vriendelijk weer. "Er is voldoende zon, al zal er ook echt wel wat bewolking nog zijn."De winterjassen kunnen niet alleen uit, maar ook terug de kast in! “Het koude weer komt niet meer terug. Dat hebben we straks wel gehad.” April wordt volgens de weerman ook erg lenteachtig. “Maar een droge maand zal het niet zijn.” In plaats van de winterjas trekken we dan maar een regenjasje aan.