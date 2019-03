Monsteruitslag HZVV, Noordscheschut wint weer

HZVV heeft daags na de uitschakeling in het bekertoernooi door Hoogeveen de frustratie van zich afgeschoten bij laagvlieger SV Bedum. In Hoogeveen won de koploper in de 1e klasse E met 8-1. De voorsprong op Oranje Nassau, dat won bij vv Groningen, blijft zeven punten. Noordscheschut deed door de 3-1 zege bij Broekster Boys uitstekende zaken in de strijd om lijfsbehoud.

HZVV kwam sterk uit de startblokken. Binnen vijf minuten bracht Fabian Stevens zijn club op 1-0 uit een voorzet van Kelly João. Nog geen vijf minuten later tekende diezelfde Stevens ook voor de 2-0 en Yoran Popovic zette HZVV binnen het eerste kwartier op een 3-0 voorsprong.De thuisploeg kreeg daarna nog voldoende kansen en vlak voor rust maakten João en Arjan Akkerman de 4-0 en 5-0. Het doelpunt van Akkerman kwam voort uit een vrije bal die gedragen door de wind in de verre hoek belandde.Na rust stond de wind nadelig voor HZVV en de doelpuntenmachine stokte. Toch was het Tim Mulder die in de 60e minuut het zesde doelpunt van de middag wist te maken. Bedum gaf zich in de slotfase niet gewonnen en nadat HZVV doelman Hidde Streutker in de 70e minuut een van de weinige reddingen moest maken, slaagde Bedum erin om tien minuten voor tijd een eretreffer te maken en de stand op 6-1 te brengen.Vlak na de aftrap drukte HZVV alle hoop van Bedum de grond in. Yoran Popovic en Lorenzo Valente maakten binnen twee minuten de 7-1 en 8-1 en tekenden daarmee voor de eindstand.Door de zege komt HZVV op 47 punten uit 18 wedstrijden. de nummer twee Oranje Nassau ontsnapte op bezoek bij Groningen aan een zeperd door in de slotfase een 1-0 achterstand om te zetten in een 1-2 zege. Hierdoor blijft het verschil zeven punten.Noordscheschut deed uitstekdende zaken in de strijd om lijfsbehoud. Bij Broekster Boys wonnen de Schutters met 3-1. De ploeg van Marc van Meel kwam al vroeg in de wedstrijd op achterstand, maar na rust draaide Noordscheschut de rollen om en door doelpunten van Nick Koster, Melvin Mol en Rijnald Vos won de Drentse formatie nog overtuigend.Door de zege komen de blauwhemden op 24 punten en staan daarmee op de zevende plaats in de 1e klasse E. Bovendien staat Noordscheschut nu bovenaan in de strijd om de derde periodetitel met 6 punten uit 2 duels.