Uitslagen zaterdagvoetbal

Vandaag zorgde het gure weer voor een aantal afgelastingen in het amateurvoetbal, maar toch kwamen meerdere Drentse clubs in actie.

In de 1e klasse E zorgde een monsterscore van HZVV ervoor dat de ploeg uit Hoogeveen de nederlaag in het bekertoernooi kon wegspoelen. ACV kon in de Hoofdklasse B profiteren van een gelijkspel van koploper Staphorst, maar de Assenaren kwamen niet verder dan één punt tegen Berkum.Andere Drentse clubs die uitblonken waren Noordscheschut, Vitesse'63 en FC Klazienaveen. Benieuwd hoe zij hebben gespeeld? Lees de uitslagen hieronder: