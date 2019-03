Ronde van Drenthe schrapt keienstrook Schoonloo, vraagteken bij VAM-berg

Streep door Ronde van Drenthe voor ex-winnares na sleutelbeenbreuk

De aanpassingen aan het parcours werden gemaakt nadat de organisatie vandaag de laatste keuring heeft uitgevoerd. Ondanks de vele regenval van de afgelopen dagen was alleen de keienstrook bij Schoonloo in dermate slechte conditie dat de renners er niet overheen kunnen.De organisatie heeft daarnaast bekend gemaakt dat als er morgen op de VAM-berg een windkracht van boven de 5,5 BFT wordt gemeten, de klim uit het parcours zal worden geschrapt. Dit is om de veiligheid van de renners te garanderen. Vrijdag tijdens de Acht van Westerveld kwam de Belgische renster Jolien D'Hoore hard ten val op de afdaling van het VAM-traject, nadat een windvlaag haar naast de weg had geblazen.Het is nog niet duidelijk wanneer de beslissing over de VAM-berg zal vallen. De route zal over de weg worden omgeleid om de keienstrook in Schoonloo te vermijden. Ondanks de aanpassing krijgen de mannen nog altijd ruim 32 kilometer keien voor de wielen en de dames ruim 22 kilometer.