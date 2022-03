Componist Kees Hendriks uit Emmen maakt lied voor Oekraïne

Componist Kees Hendriks is bezig om een Drents lied te maken voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Zangeres Martijje Lubbers uit Grolloo en de Drentse band ROX The Roxette Tribute Experience doen mee.

Hendriks: "Soms moet je de gevoelens eens even kwijt. Ik doe dat door ze op te schrijven. Het kan ook door geld over te maken. Het is mooi dat dat gebeurt, maar ik heb altijd de neiging om het op een andere manier te laten horen. Ik ben tekstschrijver. Dit is de uitgelezen kans om het op deze manier te doen."

'Samen in vrede'

De componist uit Emmen zocht daarbij Drentse artiesten die willen inzingen. Martijje Lubbers uit Rolde en de band ROX zegden direct toe om mee te doen aan het nummer, die de titel Samen in vrede krijgt. De componist hoopt dat de artiesten deze week het nummer komen inzingen. Halverwege volgende week moet de song af zijn.

Zodra het lied af is, is die via de website van het Huus van de Taol te downloaden. "Deze organisatie is de officiële instantie hiervoor", zegt Hendriks. "Het Huus van de Taol zorgt ervoor dat het geld bij Giro 555 terechtkomt. Het leek mij goed om met deze organisatie te samen werken voor dit project." Het is nog niet bekend wat de prijs van de download wordt. Dat kan een euro zijn, maar het kan ook om een vrije gift gaan, vertelt Hendriks.

