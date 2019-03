Harde wind veroorzaakt problemen

Aan de Hoofdlaan in Assen waaide een boom om, die belandde op het fietspad. De brandweer kwam in actie om de doorgang weer vrij te maken. Er zijn geen gewonden gevallen.Ook in het Asserbos bij de kinderboerderij moest een boom het bekopen. Ook hier kwam de kettingzaag eraan te pas, al werd deze gehanteerd door iemand van de gemeente, en niet door de brandweer.Een ander verhaal was het aan het Kanaal in Assen. Bij een appartementencomplex in aanbouw waren steigerplanken losgewaaid. Eerder deze week was hier ook al sprake van stormschade, toen de splinternieuwe kozijnen loswaaiden. De brandweer wist de planken van de steiger vast te zetten voor er gewonden konden vallen.In Meppel waaide een verkiezingskraampje van de PvdA in elkaar. Na een windvlaag stortte het standje in:Zelfs het treinverkeer lag voor een deel op zijn gat door de wind. Tussen Haren en Groningen was een boom op een bovenleiding gewaaid, waardoor er geen trein meer langs kon. De NS heeft bussen ingezet.Ook de wielerwedstrijd Ronde van Drenthe, die morgen door de profs wordt verreden, heeft te kampen met problemen door het weer . Zo is de keienstrook bij Schoonloo uit het parcours gehaald en is het nog maar de vraag of de VAM-berg in de route blijft.