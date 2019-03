Tjoba ziet hekkensluiter naderen

De ploeg uit Klazienaveen deed in de eerste set niet onder voor de thuisclub, maar het was niet voldoende voor de winst (27-25). Ook in de twee daaropvolgende sets bleven de verschillen klein in Mariaparochie. Toch trok Krekkers telkens aan het langste eind (25-20 en 25-21). In de vierde set was het beste er wel af bij het moegestreden Tjoba (25-17).Door de nederlaag heeft de Drentse formatie nog maar één punt voorsprong op concurrent Zwolle. De hekkensluiter deed uitstekende zaken door thuis met 3-2 te winnen van VCV.