Dames Sudosa-Desto kampioen Eerste divisie

De groene formatie uit Assen won in de eigen sporthal met 4-0 van WVC uit Wierden. De eerste set ging nog gelijk op, maar werd gewonnen in 25-18. De laatste drie sets werden allemaal met 25-12 gewonnen.Nadat het team de derde set won, was het al zeker dat zij het kampioenschap binnen hadden. Naaste concurrent Sneek had op dat moment al een set verspeeld. Het veld werd bestormd door het hele team en de technische staf, terwijl er nog een set gespeeld moest worden. Het massaal toegestroomde publiek ging uit zijn dak, de tribune lag vol confetti en het feest was al begonnen voordat de wedstrijd was afgelopen.Toch werd ook de vierde set winnend afgesloten en was de titel definitief een feit. Volgend seizoen promoveert Sudosa-Desto naar de Topdivisie, de klasse waaruit de ploeg twee jaar geleden degradeerde.Het huidige seizoen is echter nog niet afgelopen. Volgende week speelt Sudosa-Desto nog een uitwedstrijd tegen Tjoba uit Klazienaveen.