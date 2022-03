Verkiezingsuitslag definitief: onderzoek naar lage opkomst Emmen en excuses in Borger-Odoorn

Borger-Odoorn

Burgemeester Jan Seton en de nieuwe raadsleden van de gemeente Borger-Odoorn hebben vanochtend hun handtekening gezet onder de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen. Daarmee is de uitslag definitief.

Het meest bijzondere dat plaatsvond in de raadzaal in Exloo waren persoonlijke excuses van zowel de burgemeester als van de projectleider van de verkiezingen, Roelf Raterink. Afgelopen week was op de website van RTV Drenthe een verhaal over de voorkeurstemmen te lezen. Daarin stond dat Harm Greven (Gemeentebelangen) blij werd gemaakt met een dode mus. Hij kreeg een telefoontje waarin werd aangegeven dat hij meer dan 500 voorkeurstemmen had ontvangen. Dat bleken er 194 zijn. En Greven was niet de enige die verkeerd werd geïnformeerd.

Raterink verklaarde: "De personen die hiervan last hebben ondervonden, heb ik gebeld en mijn excuses gemaakt. Je moet je voorstellen dat we die dag twintig uur hebben gewerkt. Voeg daar drie of vier uurtjes slaap aan toe, dan zie je soms niet alles meer wat van relevantie is."

Daar sprong lijsttrekker van Gemeentebelangen, Daan Hooiveld, nog even op in: "Ik vind het niet terecht dat Raterink hier nu publiekelijk excuses moet maken, want ik denk dat er meer mis is gegaan." Daarmee doelde Hooiveld op de communicatie rondom de uitslag an sich: "Ik betreur die gang van zaken. Mensen werd meegedeeld dat ze in de raad zouden komen, maar vervolgens kregen ze een telefoontje dat ze er toch niet in zaten. Dat kan niet."