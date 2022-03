Crowdfunding voor oprichters Joëlle's Helping Hand vanwege zieke zoon

Er is een crowdfunding opgezet voor de zieke Collin Koops uit Barger-Compascuum. De achttienjarige Collin vecht sinds enkele weken tegen acute leukemie. Zijn ouders willen om die reden geen moment wijken van zijn zijde. Om als ouder vlakbij het UMCG in Groningen te verblijven is er door Marja Rouwenhorst een crowdfundactie opgezet. En met succes, binnen enkele weken is er al meer dan vijftienduizend euro opgehaald.

Het verblijf van de ouders in het Ronald McDonald huis is niet kosteloos. Om die reden schiet Rouwenhorst te hulp en daar is de familie Koops enorm dankbaar voor. "Het is geweldig dat zoveel mensen bereid zijn om te doneren. Dat er al meer dan vijftienduizend euro is opgehaald is ongelooflijk en hartverwarmend", vertelt vader Marco Koops.

Koops: "Mijn vrouw kan gelukkig bij hem slapen. Dit kan normaal gesproken niet vanwege de leeftijd, maar Collin heeft in het verleden al veel meegemaakt, waardoor ze voor hem een uitzondering maken." Op jongere leeftijd heeft Collin zijn zusje namelijk verloren aan de gevolgen van een hersentumor.

Onbedenkelijk scenario

"Bijna negen jaar geleden heeft onze dochter Joëlle een ziekbed van twee jaar gekend. Zij is op 10-jarige leeftijd overleden. Dit proces zijn mijn vrouw, Collin en ik nog steeds aan het verwerken en dan gebeurt dit", vervolgt Koops. "Mijn vrouw en ik keken elkaar aan en zeiden: niet weer, hè? Helemaal met wat wij al hebben meegemaakt." Volgens de vader speelt de hele film zich opnieuw af.

Wie is Collin?

Collin is over het algemeen een rustige jongen. "Hij is vooral open tegen anderen." Op het Drenthe College in Emmen volgt hij de opleiding Software Developer. "Hij is gek van computers en van voetbal. Helemaal sinds de promotie van FC Emmen", vertelt zijn vader.

Stichting Joëlle's Helping Hand

Na het verlies van Joëlle heeft het gezin ter nagedachtenis de stichting Joëlle's Helping Hand opgericht. "Deze stichting biedt financiële hulp aan ouders met een zoon of dochter op de kinder-ic in Groningen. Op deze afdeling is het niet mogelijk om als ouder te verblijven", aldus Koops.

Om toch dichtbij te zijn vergoed de stichting kosten als het verblijf in het Ronald McDonald Huis of het naastgelegen hotel en kosten als parkeergeld, maaltijden en benzine. Volgens Rouwenhorst is het nu de tijd om zelf van deze hulp te worden voorzien.

'Het is behandelbaar'

Hoewel Collin al sinds eind vorig jaar kampt met zowel mentale klachten als gezondheidsklachten, ging de familie niet uit van het ergste. Totdat hij op een gegeven moment niks meer at en niet meer langs de huisarts wilde. "Toen hij een keer 's avonds op de bank zat kreeg hij een epileptische aanval. Als reactie hierop hebben wij gelijk de ambulance gebeld." In het Scheper ziekenhuis in Emmen is Collin uitgebreid onderzocht en daaruit bleek dat er sprake is van bloedarmoede.