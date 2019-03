Sander Hummel uit Erica wint Olympisch goud in Abu Dhabi

Hij reed de twee kilometer op het F1-circuit in 3.15 minuten.Het is niet de eerste Olympische medaille voor Hummel, in 2016 kwam uit op de 1-km sprint en won daar het brons. Met de wegwedstrijd behaalde hij destijds de zilveren medaille en met de tijdrit over 5 km behaalde hij toen het goud. Nu is daar dus een gouden medaille voor de tijdrit over 2 km bijgekomen.Morgen staat voor Hummel nog de tijdrit over de 5km op de agenda.