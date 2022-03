Documentaire over misstanden in Kamp Westerbork na de oorlog

KRO-NCRV heeft een documentaire gemaakt over de misstanden die in doorgangskamp Westerbork plaatsvonden na de capitulatie van de Duitsers in mei 1945. De film Oorlog in Westerbork: april-september 1945 is maandag 28 maart op NPO 2 te zien, meldt de omroep.

Aan de hand van interviews met voormalige Joodse en NSB-gevangenen, nabestaanden en deskundigen onderzocht Blom de scheidslijn tussen goed en kwaad in Westerbork in die zomer. De Joden in het kamp, die ongevraagd werden benoemd tot bewakers, waren getraumatiseerd doordat veel van hun verwanten in concentratiekampen waren vermoord. Zij kwamen in Westerbork soms rechtstreeks tegenover (veronderstelde) collaborateurs te staan, die in een aantal gevallen verantwoordelijk waren voor het oppakken en wegvoeren van hun familieleden.