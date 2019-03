E&O sluit competitie af met nederlaag

"In de thuiswedstrijd werden we nog compleet weggespeeld en dit was echt een wedstrijd," gaf trainer Freek Gielen na afloop aan. "Verdedigend stonden we goed, maar aanvallend zat het niet mee." legt hij uit.Bij rust stond de ploeg van Gielen met 11-10 achter. Vlak voor het eind stond de stand nog gelijk, maar uiteindelijk gaf E&O toch nog teveel ruimte weg. "Het einde was wat rommelig en daar leiden we teveel balverlies," aldus Gielen.Rick Wielage was met zes treffers topscorer aan de kant van E&O terwijl Dennis Vesters er drie maakte. E&O sluit het reguliere competitie af op de zesde plaats.