Zijn er nog schuilkelders in Drenthe?

In Assen is ook de centrale commandobunker nog te vinden, aan de Brunelstraat in de provinciehoofdstad. Deze bunker is door de oorspronkelijke beheerder gekocht en deze heeft er twee woningen bovenop gebouwd. De bunker, 600 vierkante meter groot, is een tijd in gebruik geweest als sportschool en fysiotherapiepraktijk. Momenteel is er op het adres een muziekstudio gevestigd.

Volgens een website over militair erfgoed in Nederland en België zijn in deze schuilkelder een slaapkamer, de aggregaat en de luchtbehandelingsinstallatie nog intact. Het werk is in redelijke staat.

Schuilkelders in Emmen

De ondergrondse commandobunker van de voormalige dienst Bescherming Bevolking (BB) aan de Klepel in Emmen is waarschijnlijk de best bewaarde Nederlandse bunker uit de Koude Oorlog. Dat bleek in 2014 uit een landelijk onderzoek.

De bunker bevindt zich op de locatie waar voorheen de brandweerkazerne en de ambulancepost stonden. Beide zijn inmiddels naar andere locaties verhuisd. Op het terrein verrijst momenteel de woonwijk Heldenhof, waarvan de bouw nog in volle gang is.

In het geval van een Russische aanval werd vanuit deze locatie de regio Emmen aangestuurd. De ondergrondse ruimte bestaat niet uit een grijze massa, maar is een complex (400 vierkante meter) met diverse vertrekken, waaronder een verbindingskamer, slaapzaal, kantine en voorraadkamer. Er is ruimte voor maximaal 54 personen.

De laatste jaren is het complex in beheer van Stichting Archeologie en Monument (SAM), die de inrichting zoveel mogelijk in oorspronkelijke staat behouden. Zodra de nieuwbouw er op zit, wordt de bunker voorzien van een nieuwe entree met overkapping.