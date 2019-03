Hurry-Up met goede generale repetitie richting play-downs

Hurry-Up was in de eerste helft al de betere partij en zette bij rust een voorsprong van 13-11 op het bord. In de tweede helft kwam de thuisploeg echt los en liep het verschil op tot maar liefst acht punten. Volendam kwam in de slotfase nog wel aardig terug, maar een verschil van vijf punten bleef gehandhaafd.Door de zege sluit Hurry-Up het seizoen in de BENE-League af op de achtste plaats. Volgend weekend speelt de ploeg de eerste wedstrijd voor lijfsbehoud tegen Eredivisionist Hellas.Vlak voor de wedstrijd maakte Hurry-Up bekend dat René Jaspers ook volgend seizoen in het oranje shirt zal spelen. De 22-jarige hoekspeler had genoeg belangstelling van andere BENE-League teams, maar heeft er toch voor gekozen om zijn contract in Zwartemeer met twee seizoenen te verlengen.“De sfeer en de club zijn geweldig. Volgend seizoen zie ik genoeg mogelijkheden om belangrijk te zijn en mij verder te ontwikkelen," laat Jaspers in een persbericht weten. Jaspers is bezig aan zijn eerste seizoen in Zwartemeer nadat hij vorige zomer is overgekomen van E&O.