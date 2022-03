NK tegelwippen: Schoolplein Maria in Campisschool wordt elk jaar groener

"Alle basisscholieren krijgen vandaag en morgen een tegelwippertje. Dat is een papier dat je kunt opvouwen tot een soort happertje. Veel mensen kennen dat wel van vroeger. Er staan tips en adviezen op over hoe je je eigen tuin of balkon groener kunt maken. Er zit ook zonnebloemzaad bij, want vandaag start ook de zonnebloemwedstrijd", vertelt Veltman.

Minder tegels beter bij extreem weer

Samen met wethouder Bob Bergsma haalden de leerlingen van de Maria in Campisschool de twintig tegels uit hun schoolplein. Het idee erachter is dat minder tegels handiger is bij het steeds extremere weer. Als het erg warm is, brengen stenen weinig verkoeling en als het hard regent, kan het water niet weg in de betegelde grond. Door meer groen wordt het water na een plensbui sneller afgevoerd, wat overbelaste rioleringen (deels) kan voorkomen.

Op de plek van de gewipte tegels hebben leerlingen van de Asser school in Assen gele en witte plantjes neergezet. Welk soort? "Euh, dat weet ik niet. Stond wel op het kaartje dat erbij zat", zegt een van de leerlingen.

Natuurlijke schaduw

"Dit is heel erg belangrijk, want er zijn veel tegels op schoolpleinen en die worden heel erg warm. Bomen en struiken vormen natuurlijke schaduw", zegt schooldirecteur Roos Bakx. "We hebben al vaker mee gedaan met deze actie. Steeds doen we een stukje van het schoolplein. De tegels die we eruit hebben gehaald, hebben we opgestapeld en daarvan is een bankje van gemaakt. Dat kan weer gebruikt worden bij buitenlessen."

Behalve het tegelwippen en het planten krijgen de leerlingen van haar school ook les over de reden van het NK tegelwippen en de verzorging van de planten. "Volgend jaar doen we zeker weer mee."