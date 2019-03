DOS'46 eenvoudig langs hekkensluiter

DOS'46 heeft in de voorlaatste wedstrijd in de Korfbal League een eenvoudige zege op hekkensluiter Deetos geboekt. In Nijeveen won de thuisploeg met 29-21. DOS'46 blijft hiermee zevende in de rangschikking.

DOS'46 nam vanaf het eerste fluitsignaal het heft in handen en vergrootte de voorsprong al snel tot vier punten. In het einde van de eerste helft bracht een strafworp aan de kant van Deetos de ruststand nog wel terug naar 10-8.Na de rust nam de thuisploeg weer afstand door vier achtereenvolgende treffers. Nienke Hintzbergen schoot vooral op scherp en met negen treffers had zij het grootste aandeel in de voorsprong. Deetos had in de finale geen antwoord meer, waardoor DOS'46 de zege met ruime cijfers kon binnen halen.Volgend weekend staat de laatste speelronde van de Korfbal League op het programma. Dan speelt Dos'46 een uitwedstrijd tegen KCC uit Capelle.