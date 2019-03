In Hooghalen is kort voor middernacht een auto tegen een boom gebotst.

Het ongeluk gebeurde op de weg Laaghalerveen. De politie spreekt van een ernstig verkeersongeluk. In de auto zaten meerdere mensen. Over de exacte toestand van de inzittenden kan de politie nog niets zeggen. In verband met het ongeluk werd ook de traumahelikopter opgeroepen.