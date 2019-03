Twee doden bij verkeersongeluk in Hooghalen

Het gaat om een 20-jarige man uit Westerbork en om een 25-jarige man uit Smilde. Een jongen van 16 jaar uit Westerbork en een man van 20 uit dezelfde plaats raakten gewond en liggen in het ziekenhuis.Kort voor middernacht botste de auto waarin het viertal zat tegen een boom op de weg Laaghalerveen. In verband met het ongeluk werd ook de traumahelikopter opgeroepen. De weg werd afgezet.De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeluk. Daarover is nu nog niets bekend. De familie van de slachtoffers is inmiddels op de hoogte gebracht.