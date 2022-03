Zestigduizend zonnepanelen omringd door groen in energietuin Assen-Zuid

Zonnepanelen omringd door planten, bossen en struiken: dat is het plan voor de energietuin in Assen-Zuid. Bedoeld om energie mee op te wekken, maar ook voor recreatie en educatie. Deze week is een begin gemaakt met het planten van de eerste hagen.

De opwekking via de energietuin in Assen-Zuid moet gebeuren door middel van zonnepanelen. Tussen de panelen is er ruimte voor fietspaden, picknickplekken en diverse kunstwerken.

Honderd voetbalvelden

Eerst zou er een bedrijventerrein komen op de plek van het duurzame energieterrein, maar daar was weinig animo voor. Op de vijftig hectare grond, ruim honderd voetbalvelden, komen nu zestigduizend zonnepanelen. Goed voor stroom voor zesduizend huishoudens.

Projectleider Christiaan Teule: "In totaal komen er zeven kavels met zonnepanelen. Dat is ongeveer de helft van het terrein. De andere helft blijft onbebouwd, voor de natuur. Tussen de panelen komen planten en fietspaden. De elektrische fietsen kunnen ook opgeladen worden."

Deze week is gestart met het planten van hagen, maar vorige week zijn al ruim vijfduizend planten de grond in gegaan. Eerst wordt aan de randen van de tuin gezaaid, daarna tussen de panelen, vertelt Teule. "De biodiversiteit in dit gebied moet omhoog. Niet alleen meer vogels, maar ook naar de bodem wordt gekeken. Zoals naar kevers en wormen. We gaan per kavel kijken hoe we de natuur kunnen verbeteren. Elke kavel krijgt een eigen specialiteit, zoals een vogelkavel."