RIVM kondigt stookalert af voor Drenthe en Overijssel

Het RIVM roept iedereen in Drenthe en Overijssel op om geen hout te stoken. Daarvoor is een zogeheten stookalert afgekondigd. Door niet te stoken kunnen gezondheidsklachten bij mensen in de omgeving worden voorkomen.

Bij ongunstige weersomstandigheden, zoals weinig wind, of een slechte luchtkwaliteit blijft rook langer hangen. Dat eerste is op dit moment het geval. Een stookalert wordt afgekondigd als de omstandigheden tenminste zes uur lang ongunstig zijn in minstens de helft van een provincie.

Per provincie wordt aan de hand van de vastgestelde criteria bepaald of een stookalert afgegeven moet worden of niet. De criteria voor het stookalert zijn in afstemming met het KNMI en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld. Bij de verbranding van hout komen schadelijke stoffen vrij, zoals fijn stof, PAK's, benzeen en koolmonoxide. De rook is voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Zij kunnen meer en eerder klachten ontwikkelen door houtrook.