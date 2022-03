Leidinggevende politie buiten functie om grensoverschrijdend gedrag

Een leidinggevende van de politie Noord-Nederland is buiten functie gesteld vanwege mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag. In een bericht op haar website meldt de politie dat het gaat om mogelijk 'ernstig plichtsverzuim'. Er wordt onderzoek gedaan naar wat er is gebeurd.

De politiechef heeft besloten het onderzoek in te stellen nadat er een melding binnenkwam over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dit zou al een tijdje gaande zijn geweest voordat de leidinggevende bij de politie in dienst trad en daarna zou het tijdens het dienstverband zijn doorgegaan. De leidinggevende zit sinds afgelopen donderdag thuis.

Intern onderzoek

"We nemen een dergelijke melding als politie uiterst serieus en laten deze uitvoerig onderzoeken", meldt de politie. Het gaat om een intern onderzoek door de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten (VIK).

Een woordvoerder wil desgevraagd verder geen informatie geven over in welke provincie de leidinggevende werkzaam is en of het om een man of een vrouw gaat. "We proberen zo open en transparant mogelijk te zijn en wegen per situatie af wat we wel en niet naar buiten brengen", licht hij toe. "Deze medewerker zit zolang het disciplinaire onderzoek loopt thuis."

Eerdere gevallen

Eind vorige maand werd ook al een rechercheur van de politie-eenheid Noord-Nederland buitenfunctie gesteld. Deze 64-jarige man zou zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag jegens een getuige en het delen van vertrouwelijke informatie. De Rijksrecherche doet onderzoek naar deze zaak.

Begin vorige maand werd een andere politiemedewerker ontslagen. Daarbij maakte de politie bekend dat het om een agent uit Drenthe ging, die sinds april vorig jaar op non-actief was gesteld. Hij of zij is ontslagen vanwege ernstig plichtsverzuim. Het Openbaar Ministerie onderzoekt nu of de agent ook strafbare feiten heeft gepleegd en moet worden vervolgd.

Politiemonitor: afname grensoverschrijdend gedrag

Vanochtend verscheen de medewerkersmonitor van de politie. Uit dat onderzoek, waaraan 32.000 politiemedewerkers, meededen, blijkt dat grensoverschrijdend gedrag binnen politieteams de laatste jaren minder voorkomt. Toch zijn de percentages nog steeds hoger dan het landelijk gemiddelde.

Van de politiemedewerkers lieten 6.711 weten dat ze grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. Het gaat om pesten (12 procent), intimidatie (12 procent), discriminatie (6 procent), ongewenste seksuele aandacht (4 procent) en/of lichamelijk geweld (0,3 procent). Deze percentages - over 2020 en 2021 - zijn 6 tot 2 procentpunt lager dan in de eerdere meting, meldt de politie.

"Grensoverschrijdend gedrag komt voor binnen alle organisaties", zegt plaatsvervangend korpschef Liesbeth Huyzer. "Maar juist bij de politie raakt het direct aan onze legitimiteit. Het is ons werk om op te treden tegen grensoverschrijdend gedrag. En tegelijkertijd zijn wij ook gewoon mensen."

Groter risico

Het blijft onverminderd nodig en belangrijk om dit gedrag snel aan te pakken, benadrukt Huyzer. Dit ook omdat kenmerken van politiewerk een groter risico geven op dit soort gedrag. Zo is bijvoorbeeld de mentale druk die politiemedewerkers ervaren aanzienlijk hoger dan het landelijk gemiddelde.