In vol ornaat: de heikikker kleurt knalblauw voor het paarseizoen

Felblauw uitgedost en met luid gekwaak zitten ze met tientallen tegelijk in ondiepe poeltjes: de heikikker maakt er geen geheim van dat het paarseizoen is begonnen.

Dat moet ook wel, want binnen een paar dagen is het hele feest weer klaar. De heikikker is een "explosieve broeder", zegt Jelger Herder, projectleider en kikkerexpert bij RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland).

De reden voor deze kleurverandering is niet helemaal bekend, zegt Herder. "Dat is grappig, je zou verwachten dat ze die kleur hebben om indruk te maken op de vrouwtjes," merkt hij op. "Maar die vrouwtjes hebben niet zoveel te kiezen. Zodra ze het water ingaan worden ze besprongen door mannetjes die daar al zaten te wachten."

Waarom de mannen wel blauw kleuren, is dus niet vastgesteld. Eén theorie is dat ze daardoor minder opvallen voor roofdieren, omdat hun rugkleur lijkt op de kleur van het water dat de blauwe lucht weerspiegelt.

Het zou ook kunnen dat het een signaal is voor de mannelijke kikkers onderling. Herder: "Zodat de mannen niet per ongeluk elkaar bespringen."

Wanneer de paartijd precies aanbreekt, is temperatuurafhankelijk. De heikikker trekt met de eerste warme dagen van het voorjaar richting het water. Soms is dat al in februari, maar meestal rond deze periode, in maart. Daarmee paart deze kikkerssoort als een van de eersten. Een stuk vroeger dan bijvoorbeeld de bruine kikker of de gewone pad, volgens Herder.