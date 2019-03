'We reden vorige week nog door de straat waar de aanslagen waren'

Bij de aanslagen op twee moskeeën in de plaats Christchurch kwamen in de nacht van donderdag op vrijdag (Nederlandse tijd) vijftig mensen om het leven. Een 28-jarige rechts-extremist is opgepakt voor het veroorzaken van het bloedbad. Twee verdachten die ook zijn aangehouden blijken niets te maken te hebben met de zaak.

Gerben de Jong uit Roden maakt samen met zijn vrouw een reis door Nieuw-Zeeland. Op het moment van de aanslagen hadden ze net Christchurch verlaten."We waren net in Nelson aangekomen, op zo'n 550 kilometer van Christchurch. Maar we merkten wel meteen grote verslagenheid bij onze Nieuw-Zeelandse vrienden. En mijn dochter woont met haar gezin vlak bij Christchurch. Haar oudste dochter van 7 zat op school. De boel werd daar hermetisch afgesloten. Ze hebben tot kwart over zes op school gezeten", vertelt De Jong.Hij vervolgt: "Mijn schoonzoon was op zijn werk in Christchurch. Die zat daar ook even tijdelijk vast." De aanslagen leidden tot enige paniek bij zijn dochter en schoonzoon. "Je gaat dan toch even afwachten of er verder nog iets gebeurt. Er is natuurlijk wel angst."Gerben de Jong en zijn vrouw zijn inmiddels op het Noordereiland. "We hebben hier ook een grote groep mensen gezien die bij elkaar kwamen om de slachtoffers te herdenken. Het is ingeslagen als een bom."De twee maken met een camper een rondreis door Nieuw-Zeeland. Het is een vakantie, gecombineerd met familiebezoek. "We zijn vorige week veel in Christchurch geweest. We zijn zelfs door de straat gereden waar de hele gebeurtenis is geweest. Het komt toch wel even heel dichtbij."Toch wordt volgens De Jong het normale leven weer zoveel mogelijk opgepakt in Nieuw-Zeeland. "Op school is er extra aandacht voor het verwerken van de aanslagen. Ik merk dat er veel saamhorigheid is, zowel onder de moslimbevolking als onder andere bevolkingsgroepen." De Jong vindt de aanslagen erg triest voor de inwoners van Christchurch. "Christchurch is een stad waar al veel stress was, vanwege een aardbeving een paar jaar geleden."De Jong en zijn vrouw brachten meteen familie en vrienden in Nederland op de hoogte, om te laten weten dat ze veilig waren. "Toen het hier gebeurde, lag iedereen in Nederland op bed. We hebben meteen appjes rondgestuurd naar vrienden en familie. Voor hetzelfde geld waren we wel in Christchurch."De twee proberen nog het beste van hun rondreis door Nieuw-Zeeland te maken. Ze zitten er nog een kleine maand. "We proberen de knop om te zetten en toch maar te genieten. Maar het is wel een 'kras op de plaat'. Vooral omdat je eigen kind er woont."