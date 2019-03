De vijfde klasse F: De speaker en zijn unieke onderkomen

Tijdens VVAK-VCG mogen we over de schouder van Bisschop mee kijken. Zijn stemgeluid galmt al 25 jaar over sportpark Het Zandmeer. "Mooi overzicht, lekker warm en in de zomer zitten we op de veranda. Het is een fantastisch hokje", is Bisschop trots op zijn onderkomen.Het omroephokje is gehuld in de bijzondere clubkleuren van VVAK: groen en oranje. Voor Bisschop staat een nieuwe, probleemloze, zaterdagmiddag op het programma. "Met Groningse clubs heb je wel eens andere namen. Van Surinamers en Marokkanen. Daar moet je even aan wennen. Maar dit zijn Drentse namen", doelt Bisschop op de namen van tegenstander VCG.Tijdens VVAK-VCG mag Bisschop vijf doelpunten verslaan. "Achttiende minuut! Één-nul VVAK. Goal van Eric Sieders", is te horen in Kerkenveld. Na de 1-0 bij rust komen de gasten uit Geesbrug via een poeier van topschutter Sander van Veen op gelijke hoogte. Met twee uitstekende doelpunten neemt VVAK een voorschot op de belangrijke zege.Bij 3-2 laat Bisschop zich nog eenmaal horen. "VVAK, gefeliciteerd met deze drie punten. Beide ploegen nog succes in de competitie. Publiek, bedankt voor uw komst. Wel thuis!"