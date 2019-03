De Dikdakkers komen met nieuwe feestsingle

"Er komen heel veel singles uit voor carnaval en daarom dachten wij juist: we moeten onze feestplaat na carnaval uitbrengen. En er gaan nog veel feesten aan komen", aldus Anton.Zo staan de Dikdakkers eind deze maand in het Gelredome in Arnhem, samen met De Snollebollekes en zijn ze van de partij bij het Megapiratenfestijn in Borger. "En we gaan mee met de artiestenreis naar Turkije. Duizend Nederlanders gaan mee die kant op", vertelt de enthousiaste Anton.Drukke tijden dus voor de Dikdakkers en natuurlijk is het hopen dat de nieuwe singleeen beetje aanslaat. Anton: "Iedereen kent de kneiter, maar we hebben er een nieuwe 'touch' aan gegeven. De coupletten zijn ook best wel doordacht. René Karst heeft de tekst geschreven."En om nog even op het carnaval terug te komen: dat de Dikdakkers hun single niet uitbrachten vóór of tijdens het carnaval, betekent niet dat ze toen stil hebben gezeten."We zijn het hele land door geweest. We waren bijvoorbeeld in Eindhoven en Uden, maar ook gewoon in Ter Apel. Want daar zit ook duizend man in een feesttent. Het was weer ouderwets gezellig. Zelf kom ik uit Meppel, dus ik ben niet opgegroeid met carnaval. Maar we draaien inmiddels al 22 jaar mee en ik heb al heel wat carnaval voorbij zien komen. Het zit me een beetje in het bloed."En is het na de singlestraks tijd voor een voetballied? Deze zomer is immers het WK Vrouwenvoetbal in Frankrijk. En De Dikdakkers doen het altijd goed op feestjes rondom de WK's en EK's."Het zou te gek zijn om daar bij te zijn, we zijn graag weer van de partij. Op dit moment zijn we nog aan het onderhandelen. Onze vorige singlekan nog heel goed mee. Maar het kan ook best zijn dat we nog iets nieuws uit de hoed toveren. Dat gaat soms heel ad hoc", aldus Anton.