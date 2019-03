'Drenthe is meer dan alleen het wingewest voor wind- en zonne-energie'

In de verkiezingen is de verduurzaming van de provincie een punt. Drenthe doet mee en wil ook meedoen. Maar niet door het volgooien van de provincie met wind- en zonneparken.De komst van de windparken in de Veenkoloniën heeft nogal wat losgemaakt in Drenthe. Ze komen er, of je nou voor of tegen bent als inwoner van het gebied. 50PLUS-lijsttrekker Frank Duut baalt daar van.Duut: "Er moet altijd draagvlak zijn. We hebben net het drama gehad met de windmolens in de Veenkoloniën. De regering heeft verzuimd duidelijk te maken dat het besluit al genomen was. Je hebt als inwoners niets meer te zeggen. Dat moeten we nooit meer doen."Partijen zijn het met elkaar eens dat je voorzichtig moet zijn met de tientallen plannen voor zonneparken in Drenthe. Deze plannen eisen nogal wat grond op.Greetje Dikkers van de SP: "Er is genoeg ruimte voor wind- en zonneparken. Maar niet, zoals nu, voor mega-windparken en enorme zonneweides. Er is ruimte voor kleine windturbines op bedrijventerreinen. En er is voldoende ruimte voor zonnepanelen op daken."Het vullen van daken met zonnepanelen heeft de voorkeur, zo vindt een meerderheid. Sterk Lokaal is het daar volgens lijsttrekker Douwe Oosterveen mee eens. "We hebben heel veel daken, braakliggende industrieterreinen en grond langs snelwegen. Dat zijn mooie plekken. En als we de daken vol krijgen met zonnepanelen, dan profiteren onze inwoners daar ook van."Meer standpunten zie je in de video. Dinsdagavond is er op TV Drenthe vanaf 19.30 uur een debat met de veertien lijsttrekkers van de partijen die meedoen aan de verkiezingen.