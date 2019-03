Ondernemen in Drenthe: 'Ik vind het mooiste dat de beesten gezond zijn'

Voor hun beesten gaan ze door het vuur. “Als ze ziek zijn, dan baal ik daar ook van, maar we doen er wel alles aan om ze weer beter te krijgen”, zegt José stellig. “Je geeft veel liefde aan je beesten, zodat de beesten ook goed voor jou zijn.”Robert is een geboren Twent, maar getogen Drent. Samen met zijn ouders kocht hij jaren geleden de boerderij in Wapse. Vanuit Twente verhuisde het gezin naar Drenthe om het boerenbestaan uit te breiden.Later ontmoette hij José, een geboren Drent. Samen namen ze de boerderij van zijn ouders over in Wapse. Al heel wat jaartjes werken ze nu samen op de boerderij. Koeien voeren, melken (met robot), gewassen telen en oogsten: alles wat erbij hoort.“We zijn toch wel een familiebedrijf”, zegt José. “We hebben drie kinderen; een dochter en twee zonen. Die helpen ook mee op de boerderij. Met kalfjes voeren, met inkuilen: dan moet er plastic overheen. Het is niet altijd leuk werk, maar het moet wel gebeuren.”José grapt dat het helpen niet altijd met dezelfde enthousiasme gaat, maar de kinderen snappen het wel en hebben doorgaans geen hekel aan het werk.“Vaak wordt onze melk gebruikt in Ben & Jerry’s-ijs. Die fabriek zit in Hellendoorn, dat is redelijk dichtbij.” Robert vertelt dat al het ijs van de Amerikaanse ijsgigant in Europa wordt gemaakt in de fabriek in Hellendoorn. “Als je dus een ijsje eet van Ben en Jerry’s kan het best zijn dat onze melk daarin zit”, lacht José.De twee zijn tevreden over hun boerenbestaan. Er zijn wel ontzettend veel regels bijgekomen om te boeren, maar stoppen denken ze nog niet aan.“Je kent je dieren en je weet ook welke koeien altijd als laatste zijn of geen haast hebben om vanuit de wei de stal in te gaan. Of dieren die in de stal even bij je komen staan en met hun kop even lang je heen schuren”, zegt Robert. “Dat vind ik toch wel leuke dingen.”Bekijk hier de hele uitzending van Ondernemen in Drenthe: