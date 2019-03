Voetbalclub VKW geschokt door dodelijk verkeersdrama in Hooghalen

Bij het ongeluk vielen twee doden en twee zwaargewonden . Kort voor middernacht botste de auto waarin de vier zaten tegen een boom op de weg Laaghalerveen.De 16-jarige inzittende uit Westerbork speelt bij VKW in de jeugd onder 17. Hij is van Syrische afkomst. Hoe het met hem is en met de andere gewonde - een man van 20 jaar uit Westerbork - is niet bekend. De twee zijn na het ongeluk naar het ziekenhuis gebracht en de politie kan vanwege de privacy niets zeggen over hun toestand.Voorzitter Sander Vos van voetbalclub VKW noemt het ongeluk een dramatische gebeurtenis. "Het is heel erg voor de naaste familie dat twee van de inzittenden op deze manier uit het leven worden gerukt." De inzittenden waren voor een deel mogelijk familie van elkaar, maar hoe het precies zit, kan Vos niet vertellen. De 16-jarige jongen uit Westerbork speelt sinds drie jaar bij VKW.De voetballers van VKW komen vandaag wel gewoon in actie. "We hebben het team van de jongen benaderd en toen is besloten om wel te spelen. We hebben besloten om voorafgaand aan de wedstrijd een minuut stilte te houden."De mannen die bij het ongeluk om het leven kwamen zijn een 20-jarige man uit Westerbork en een 25-jarige man uit Smilde.