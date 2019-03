Karin fotografeerde alle hunebedden: 'Voor het nageslacht'

"Spelen met licht", noemt de fotografe het. Zodra ze bij een hunebed aankomt zoekt ze de zon. Of de sterren, want sommige foto's zijn juist 's nachts gemaakt. Zoals de foto van D17, met vlak ernaast een beschadigde boom.Die boom geeft meteen weer waarom Broekhuijsen het enorme project op zich nam. "Als je alle hunebedden nu fotografeert en je kijkt over honderd jaar weer, wat is er dan veranderd? Die boom bij dat hunebed, daar zit een gat in van de bliksem. Staat die er over vijftig jaar nog, redt die dat? Daarom vind ik het zo leuk, voor ons nageslacht."Alle 52 Drentse hunebedden zijn meerdere keren bezocht voor haar boek. Soms 's nachts, maar ook in de sneeuw, tijdens de bloedmaan of in het ochtendrood. Minstens honderden keren is de sluiter van de camera dus op en neer gegaan.Het boek komt in april uit. Uitgekeken op de hunebedden is Broekhuijsen is nog niet. "Ik ga nog wel even door met fotograferen ervan. Het is gewoon hartstikke leuk."