Kaal grasland tegenover Roodbaardtuin Assen wordt kleurrijke bloemenweide

De voortuin van het monumentale pand De Eerste Steen aan de Beilerstraat in Assen gaat op de schop. De eigenaar van het gebouw wil er een inheemse bloemenweide van maken, in de geest van de tegenovergelegen Roodbaardtuin.

Nu is de tuin nog een weide met alleen gras en onkruid. Leuk voor de schapen, die er delen van het jaar grazen, maar erg inspirerend oogt het niet. Het contrast met de pas opgeknapte Roodbaardtuin is groot. Landschapsbeheer Drenthe is daar vorig jaar aan de slag gegaan en heeft van de overwoerkerde wildernis een klein park gemaakt.

"Mensen nemen nu vaak foto's van De Eerste Steen, omdat het zo'n karakteristiek gebouw is. Maar nu ligt er een knollenveld voor. Terwijl het echt een in het oog springend stukje Assen kan worden", zegt Veenstra.

Daarvoor heeft de pandeigenaar een landschapsarchitect ingehuurd die ook aan de slag is geweest in de Roodbaardtuin. Veenstra wil graag dat er elementen van het park in de toekomst terug te zien zijn in de bloemenweide.