Publiek Muziekcoöperatie mist oude popzaal, maar is blij met nieuwe plek

Eerder werden de optredens gehouden in de monumentale gymzaal van de Rijks HBS. Op die plek was wel wat kritiek en het was aan het bestuur van de coöperatie om daar iets mee te doen. De grote zaal van de Plataan lijkt de coöperatie een waardige vervanger."Ik heb hier lang geleden ook eens een concert gezien. Toen mocht er geen bier in de zaal en moest je een drankje halen buiten de zaal. Dan is de sfeer weg, want door dat betegelde barretje in de fel verlichte aula hier naast voelde ik me terug op het voortgezet onderwijs" zegt een bezoeker.Naar die feedback heeft de organisatie goed geluisterd. In de concertzaal moest een bar worden gebouwd. "Door bijna dezelfde bar en aankleding te gebruiken is het ze gelukt om een deel van de sfeer mee te nemen", beaamt een andere bezoekster. Weer een andere vaste bezoeker is erg tevreden over het geluid in de zaal van de Plataan. "Dat hebben die jongens goed gedaan. De volgende keer weer hier: ik zeg een tien!"Toch is er wel weemoed en heimwee. De historische oude gymzaal wordt gemist . "Die zaal ademde popcultuur. Het was net Paradiso in het klein." Weer een andere bezoekster: "Het was een markante locatie met veel sfeer en dat kwam door de uniekheid van het gebouw." Een diehard concertbezoeker: "De meeste muziekzalen zijn grote zwarte dozen. Dat was de oude gymzaal juist niet."Maar concerten blijven organiseren in de Rijks HBS was voor de Muziekcoöperatie niet langer houdbaar. Er was onzekerheid of het poppodium in de toekomst van de gymzaal gebruik zou kunnen blijven maken. Mede-organisator Wouter van der Burg: "Het hele scholencomplex is verkocht aan een vastgoedontwikkelaar en die heeft grote plannen met restauratie, verbouw maar ook nieuwbouwwoningen op het terrein."Ook kwam de geluidsoverlast die bewoners van de naastgelegen seniorenwoningen begonnen te ervaren er nog bij en uiteindelijk besloot de coöperatie te verhuizen. "De gymzaal is een perfecte plek, maar geluidstechnisch zo lek als een mandje. Dan kunnen we onze energie beter in een andere plek steken", zegt Van der Burg.De Muziekcoöperatie gaat nog een enquête houden onder haar vaste bezoekers, maar het bestuur is verrast door de goede toepasbaarheid van de zaal als poppodium. Van der Burg: "Een houten vloer, een doos-in-doosconstructie (dus geen geluidsoverlast) én een prachtige oefenruimte er naast. Het is gewoon zonde dat deze zaal tot nu toe niet vaker voor popconcerten gebruikt is."Of het ook de definitieve nieuwe locatie is? Dat hangt volgens Van der Burg af van het publiek, de medewerking van de gemeente en cultuurcentrum De Plataan zelf. Maar de organisatie wil graag blijven.Het belangrijkste is volgens de bezoekers van de Muziekcoöperatie dat de concerten blijven. Dat is goed voor de weinig aanwezige popcultuur in Drenthe , want die kan wel een zetje gebruiken. "En goed voor jongeren. Die trekken weg uit het Noorden. Als je dit soort voorzieningen niet hebt, stimuleer je ook niet dat ze blijven", aldus een vaste concertbezoeker.Conclusie: het publiek mist de monumentale gymzaal van de Rijks HBS heel erg, maar is meer dan tevreden met de nieuwe locatie.