Italiaanse Bastianelli wint heroïsche editie Ronde van Drenthe

De elementen speelden een grote rol, want vlak na de start uit Zuidwolde begon het te regenen, de wind trok aan en in de middag werd het peloton geteisterd door hagelbuien. Een gesloten peloton nam de eerste passage van de Col du Vam.De eerste afscheiding kwam op de keienstroken, die er door het slechte weer bijzonder slecht bij lagen. Een grote groep vrouwen kon het tempo vooraan niet volgen, zodat het peloton al snel uitgedund werd.De Australische Grace Brown van Team Mitchelton Scott reed al vóór de laatste beklimming van de Col du VAM in haar eentje weg bij het peloton waarin twee achtervolgende groepen waren samen gesmolten. Het peloton liet Brown een gat van bijna twee minuten bij elkaar rijden. Vlak bij Gijsselte liep het peloton wat averij op bij een valpartij, waarbij onder meer Ellen van Dijk en Janneke Ensing betrokken waren. Alle rensters konden hun weg vervolgen.Vlak voor de laatste keienstrook werd Brown teruggehaald, ook omdat ze bij een rotonde de verkeerde afslag instuurde. Op de laatste strook trok Boels Dolmans het peloton op een lint. De versnelling was teveel voor de van een val teruggekomen Ensing, waardoor de Gietense de eerste groep moest laten gaan.Twaalf rensters bleven in de finale over en direct na de laatste keienstrook demarreerde Ellen van Dijk van Team Trek Segafredo uit de kopgroep. Chantal Blaak en Marta Bastianelli waren de enige rensters die de voormalig wereldkampioene tijdrijden nog wisten bij te halen.In de sprint door de straten van Hoogeveen bleek de Italiaanse over de beste benen te beschikken, om uiteindelijk met een half wiel voorsprong te zegevieren ten opzichte van Blaak. Ellen van Dijk maakte het podium compleet.