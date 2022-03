Vijf tips waardoor je energiezuiniger gaat koken

Elke dag wat anders eten is natuurlijk leuker en gevarieerder, maar minder zuinig. Wanneer je een maaltijd kookt, kook dan eens wat extra voor de volgende dag of zelfs meerdere dagen. Dit scheelt natuurlijk weer in de energiekosten. Heb je eten bewaard? Warm het eten dan op in de magnetron. Die is zuiniger dan de oven. Doe je het wel in een oven, zet 'm dan op de heteluchtoven-stand.