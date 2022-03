Treinverkeer rond Hoogeveen ligt in mei plat

Met de werkzaamheden hoopt de spoorbeheerder de reistijd tussen Groningen en Zwolle te verkorten. Treinen moeten nu in de bocht bij Hoogeveen remmen tot 80 kilometer per uur. Straks kunnen ze gewoon op snelheid blijven rijden. Vanavond houdt ProRail een inloopavond voor omwonenden in het NS-station waar ze vragen kunnen stellen over de plannen.