Muzieklijst Harry's Blues zondag 17 maart 2019

Van punk naar country! Het kan allemaal in het land van de onbegrensde mogelijkheden. Zeker in Texas. Josh Fleming speelde jarenlang in punkband The Phuss en vormde in 2015 The Vandoliers. De zes man sterkte formative speelt Texaanse countryrock in de traditie van Deep Ellum, het uitgangscentrum van Dallas. Energieke muziek met een romantische inslag. Ruwe bolster met blanke pit. Forever is het derde album van de band en is verschenen op het Bloodshot Records.