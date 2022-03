Zelden input van burgers voor Rekenkamers: 'Ingewikkeld en niet interessant'

De alerte Assenaar herinnert zich wellicht nog een bericht van de Rekenkamer in de Asser Courant. Gedurende een aantal jaren plaatsten de leden een oproep in het huis-aan-huisblad. Tevergeefs, weliswaar. "We merkten dat het best lastig is om goed te communiceren dat wij onderzoek doen naar beleid. De naam Rekenkamer maakte dat we ondanks de toelichting toch vaak suggesties kregen die meer op het terrein van de accountantscontrole lagen. We doen daarom momenteel geen oproep meer," laat De Asser Rekenkamer weten.