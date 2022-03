Hoogeveen startklaar voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen

"Want als ze tot rust zijn gekomen, gaat het normale leven gewoon verder. En dus regelen we ook zaken als het inschrijven in de gemeente, zodat de mensen aan het werk kunnen, onderwijs voor de kinderen en sociale dingen zoals sport en cultuur", aldus Loohuis. Met man en macht is er de afgelopen weken gewerkt om alles voor elkaar te kijken. "Dat was echt een mega-klus. Niet alleen voor ons, maar voor alle gemeenten. En we zijn nog niet klaar, want we zijn nog steeds bezig met het regelen van nieuwe opvanglocaties."