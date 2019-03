Trots op Darp wint DHV-prijs 2018

Ook de publieksprijs ging naar Trots op Darp. Darp krijgt daardoor een kunstwerk dat gemaakt wordt door kunstenaar Henk Geertsma uit Assen.Trots op Darp is een project van inwoners van het dorp. Darp is in de Tweede Wereldoorlog gedeeltelijk afgebroken om plaats te maken voor een vliegveld. Een deel van de inwoners van het dorp raakte toen hun huis kwijt. In 1947 werden de afgebroken huizen weer opgebouwd.De werkgroep Trots op Darp is in die geschiedenis gedoken en heeft een magazine uitgebracht om de bijzondere dorpshistorie vast te leggen. Ook werden scholen en andere instellingen uit het dorp bij het project betrokken.De DHV-prijs is een verkiezing van de Drents Historische Vereniging. Vorig jaar wonnen vader en dochter Opmeer uit Ruinen met hun boekDe andere twee genomineerden van dit jaar, waren de boekenen