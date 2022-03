Hervormde en gereformeerde kerk Coevorden gefuseerd tot één protestantse gemeente

Het heeft meer dan vijftig jaar geduurd: de fusie van de twee protestantse kerken in Coevorden. Afgelopen zondag was het 'eindelijk' zover. Tijdens een kerkdienst in de Singelkerk werd de fusie-akte tussen beide gemeenten getekend. De hervormde en gereformeerde gemeente gaan nu verder als één protestantse gemeente te Coevorden.

"De fusie-bijeenkomst afgelopen weekend was nog ingetogen vanwege corona", vertelt Jan Geerlinks, voorzitter van de gereformeerde kerkenraad aan ZO!34 . "Maar op Eerste Pinksterdag willen we de fusie een feestelijk tintje geven."

Grootste obstakel

Voortaan zullen alle diensten van de nieuwe, protestantse kerkgemeente in de Singelkerk worden gehouden. De Stadskerk die eerder de basis van de Hervormde Kerk vormde, is afgestoten. Volgens Geerlinks omdat de kosten van de twee kerken niet meer gedragen konden worden. Uiteindelijk is op basis van een vergelijkend rapport tussen beide kerken gekozen voor de Singelkerk aan de Van Heutzsingel.

"Er zijn generaties gedoopt, getrouwd en begraven in de kerken en daardoor was het misschien wel de moeilijkste beslissing die we moesten nemen", zegt Geerlinks.