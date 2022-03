Martijje en Leon Moorman toeren langs 62 Emmer scholen: ‘Liefde voor handgemaakte muziek opkrikken’

Bijna 8700 leerlingen van 62 scholen in vijf dagen bezoeken om samen muziek te maken. Deze bliksemtournee ondernemen zangeres Martijje Lubbers en zanger Leon Moorman in juni in de gehele gemeente Emmen. Zelf muziek maken is goed voor de ontwikkeling, laat projectleider Peter Deiman weten. Daarnaast hoopt hij onder de jongeren de liefde voor ambachtelijk gemaakte muziek aan te wakkeren.

Deiman is geen onbekende in muziekland. Als drummer en percussionist heeft hij op de planken gestaan met Dilana Smith, de Time Bandits, Dolf Jansen, Margaretha Kleine en toerde hij met Motel Westcoast. Daarnaast geeft hij les en workshops.

Sinds kort is daar een nieuwe rol bij gekomen: die van lokaal projectleider van het landelijke initiatief Meer Muziek In De Klas.

Zing & Spring

In juni lopen Martijje en Moorman in vijf dagen tijd bijna alle basisscholen in de gemeente Emmen af. "Alle twee reageerden ze meteen enthousiast op het initiatief. Op elk schoolplein springen ze straks uit een busje voor een half uur durend programma. Met als hoogtepunt het gezamenlijk zingen van het lied Zing & Spring (geschreven door kinderboekenschrijver Jeroen Schipper)."

De scholen ontvangen vanaf 9 mei uitgebreide instructies in de vorm van een videoclip met de twee zangers.

Kinderbrein

"De verschillende groepen krijgen allemaal een aparte opdracht mee tijdens het zingen. De groepen 1 en 2 zingen een apart lijntje in. De oudste scholieren doen een stukje bodypercussie tijdens de uitvoering", legt Deiman uit.

De muzikant en leraar is door de Kunstbeweging in Emmen gevraagd om de kar aldaar te trekken. Deiman neemt die taak met beide handen aan. "Uit wetenschappelijke studies blijkt dat muziek heel erg belangrijk is voor de ontwikkeling van kinderen." Het maken ervan of het luisteren ernaar heeft een gunstig effect op het kinderbrein, vertelt hij.