Pim Ligthart wint Ronde van Drenthe

Reinders was de hele koers volop in de vuurlinie te vinden. De renner uit Assen kende echter ook veel pech. Een valpartij halverwege de wedstrijd noodzaakte hem om een reservefiets van zijn ploeg aan te nemen. Vlak voor de laatste beklimming van de VAM-Berg reed Reinders in een kopgroep van 14 renners. Daar kreeg de Assenaar echter te maken met een lekke achterband, waardoor hij van de kopgroep terugviel in een achtervolgende groep. Vanaf die positie was hij gezien voor een topklassering.Ook bij de mannen viel de beslissing op de laatste keienstrook in de lokale ronde rond Echten. Pim Ligthart van de Franse ploeg Direct Energie ontsnapte uit de kopgroep en kreeg Robbert de Greef van Team Alecto met zich mee. Beide mannen kregen al snel een voorsprong van een halve minuut op twee achtervolgers.In de sprint was de Pro-Tour renner Ligthart een paar maten te groot voor de continentale renner De Greef. De Italiaan Nicola Bagioli kwam als derde over de finish.