COA en Veiligheidsberaad slaan alarm over asielopvang Ter Apel: 'Het loopt nu over'

COA-directeur Milo Schoenmaker heeft burgemeesters vandaag in het Veiligheidsberaad op het hart gedrukt om ook te zorgen voor opvang van vluchtelingen die niet uit Oekraïne komen. "We merken nu dat het heel lastig is om de reguliere groep ergens te plaatsen, want vrijwel alles wordt gereserveerd voor Oekraïners", zei de COA-directeur tegen de NOS . "We hebben echt een probleem, in Ter Apel loopt het nu over."