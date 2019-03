WKE'16 pakt in modder de kop

De uitzending van Onze Club

Koploper EMMS won ook, dankzij een late goal, met 2-1 van Raptim. Het gat tussen de nummers 1 en 2 bedraagt daardoor nog steeds 3 punten.In Dalen zagen de toeschouwers een rommelige wedstrijd. Beide ploegen hadden moeite verzorgd te voetballen en zagen vele aanvallen strandden in schoonheid. Het moet gezegd worden dat zowel Dalen als WKE verdedigend de zaakjes goed op orde hadden.Na een gewenningsperiode kwamen beide ploegen tot een paar kansjes. Waar bij de gasten Henk Bakker niet scherp aan de wedstrijd begon was het bij de thuisploeg vooral Marijn Verdoold die wat kansjes kreeg.De tweede helft was een stuk aantrekkelijker. Al binnen vier minuten viel de eerste goal voor WKE. Welhaast vanzelfsprekend was het Henk Bakker die scoorde. Nadat hij vorige week al 3x trefzeker was en zijn totaal op 19 treffers zette, was zijn 20ste van het seizoen een hele mooie. Met een bekeken schot van grote afstand kreeg hij de bal over doelman Braam.Dalen leek geen last van deze tegenslag te hebben want binnen vijf minuten had ze de stand gelijk moeten trekken. Peter Harkes kwam na een prima pass oog in oog met doelman Kok van WKE, die met de vingertoppen de schuiver van Harkes uit het doel hield.Waar Dalen iets meer risico moest nemen, maakten de gasten goed gebruik van de ontstane ruimtes achterin bij de thuisploeg. Een aantal steekpasses zorgde een aantal keer voor gevaar. De derde steekpass op Henk Bakker was uiteindelijk wel de aanleiding voor de tweede goal van de wedstrijd. Bakker behield op de achterlijn het overzicht en kwam met een prima pass op Jochem Scholten die beheerst de 0-2 binnen schoof.Wederom liet Dalen zich niet van de wijs brengen en kwam zelfs terug tot 1-2. Binnen een minuut na de 0-2 kwam de afgemeten voorzet van Steege voor de voeten van Marijn Verdoold die dit keer prima afrondde.Het werd nog een hectische slotfase waarin beide ploegen slordiger werden dan ze al waren. Vele duels werden uitgevochten en veel vrije trappen onderbraken het spel te vaak. In de blessuretijd gooide WKE de wedstrijd op slot. Hendrik Gustin had zelf de lat al geraakt, maar zijn voorzet vlak erna was perfect. Ferdy Poelman stond 'frank en vrij' om vervolgens de 1-3 eindstand op het scorebord te koppen.