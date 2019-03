'Vorig jaar vergeten te stemmen'

Maar waarom stemmen ze niet? Vinden ze wel wat van provinciale thema's, zoals de natuur, windmolens en bereikbaarheid? RTV Drenthe-verslaggever Josien Feitsma zoekt het uit. Ze gaat in deze aflevering van Drenthe Kiest Jong langs bij de scouting in Beilen.Deze drie jongeren gaan met elkaar in discussie en leggen ook uit waarom ze vorig jaar bij de verkiezingen niet hebben gestemd. De reden is soms heel simpel: "Ik was het vergeten".Dit en meer in de tweede aflevering van de serie Drenthe Kiest Jong.