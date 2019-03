Zwikker schiet Hoogeveen in extremis lang De Bataven

De uitzending van Onze Club

Hoogeveen schuift daarmee op naar de derde plaats in de Hoofdklasse A.Zwikker was na een klein half uur al belangrijk door de openingstreffer te maken. In die fase was de thuisploeg duidelijk de bovenliggende ploeg. “We hadden in die fase al drie of vier doelpunten kunnen maken,” zegt trainer Nico Haak. Het is aan onszelf te wijten dat we dat niet doen en in de tweede helft krijgen we daarvoor de deksel op onze neus.”Na de rust kwam De Bataven inderdaad beter in de wedstrijd en door treffers van Thomas Demont en Berend Nunes kwamen de bezoekers zelfs op voorsprong. Hoogeveen leek tegen een kostbare nederlaag aan te lopen, maar dat wilde de formatie van Haak niet accepteren.In de 90e minuut van de wedstrijd slaagde Hoogeveen er door Zwikker in om de gelijkmaker te maken. “We waren op jacht naar de gelijkmaker en toen die viel was dat een dreun voor de Bataven,” vertelt Haak. “Toen voelden we dat er meer in zat. We hebben ons niet teruggetrokken en daar zijn we voor beloond.In 95e minuut werkte Zwikker ook de 3-2 in het net bezegelde daarmee de overwinning voor Hoogeveen. “Dat de jongens in de slotfase nog met zoveel spirit en ambitie voor de overwinning konden spelen is een groot compliment waard,” stelt Haak trots.Door de zege blijft Hoogeveen nog altijd favoriet voor de titel. De ploeg heeft 42 punten uit 20 wedstrijden. Koploper SDO morste geen punten en blijft leider met 44 punten uit 22 wedstrijden. Medekoploper RKZVC maakte wel een slipper tegen Be Quick 1887 en verloor met 4-1.Volgende week staat er voor Hoogeveen weer een derby op het programma, namelijk tegen MSC. “Daar hopen we revanche te halen op onze slechtste wedstrijd van het seizoen, toen we daar terecht met 4-1 verloren. Dat resultaat willen de jongens graag repareren.”