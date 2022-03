In Hoogeveen was het afgelopen nacht opnieuw raak met een autobrand. Het vuur werd rond 04.00 uur ontdekt bij een auto die geparkeerd stond aan de Wilhelminastraat.

De voorkant van de auto is volledig uitgebrand. Hoe het vuur is ontstaan, wordt nog onderzocht, maar brandstichting wordt niet uitgesloten.

In Hoogeveen waren de afgelopen maanden meerdere autobranden. Ook was het al eerder raak in de Wilhelminastraat.