Tranen van geluk bij Ronde van Drenthe-winnaar Pim Ligthart

De vriendin van de 30-jarige renner kwam vorig jaar met ernstige hartklachten in het ziekenhuis. Door een ontsteking verloor haar hart bijna alle pompfunctie. Het gezin leefde wekenlang tussen hoop en vrees.Tot overmaat van ramp raakte Ligthart zelf ook geblesseerd. In juni tijdens de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg ging hij hard onderuit en ontweek hij bij z’n val net een boom."Ik heb maar vijf koersen kunnen rijden voor het einde van het seizoen. Maar goed, dat valt helemaal in het niet bij wat mijn vriendin heeft doorgemaakt. Dat was gewoon kantje boord en het was verschrikkelijk om haar te zien aftakelen", zegt een snikkende Ligthart tussen zijn tranen door.Ligthart bepaalde vandaag samen met z’n trainingsmaat Robbert de Greef de finale. De mannen reden samen weg en bleven uit de greep van de achtervolgers. "Robbert en ik zijn wel twee maatjes. Dan weet je ook van iemand dat hij niet verzaakt en je gewoon door kan rijden."