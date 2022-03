Lek in het Grolloërveen: Duizenden liters water stromen weg

Alsof iemand de stop uit een badkuip had getrokken. Dat was de afgelopen dagen de situatie bij de uitkijktoren aan de Halkenbroeken, in het Hart van Drenthe. Staatsbosbeheer wil het water in het natuurgebied graag vasthouden, maar dat ging de afgelopen dagen mis. Via een groot gat stroomden duizenden liters water het gebied uit.